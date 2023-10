Der jährlich stattfindende FIS Alpine Ski World Cup gilt weithin als das größte alpine Skirennen außerhalb der Olympischen Winterspiele und Ski-Weltmeisterschaften und wird von Oktober bis März auf den berühmtesten Pisten unter anderem in Europa und Nordamerika ausgetragen. In der Saison 2023/24 wird das Vredestein-Branding bei 26 Rennen an verschiedenen Positionen zu sehen sein. Die Vereinbarung wurde von Infront, einem langjährigen Marketingpartner der FIS Alpine Skiweltmeisterschaften, vermittelt.

"Die Bekanntheit der Marke durch große internationale Sportereignisse zu steigern, hat in der Vergangenheit bereits zu großartigen Ergebnissen geführt. Diese Erfahrung haben wir unter anderem bei Fußballspielen der Premier League und dem Laufevent der 20 km von Paris gemacht. Diese neue Partnerschaft ist Teil unserer umfassenden Strategie der Teilnahme an Skiveranstaltungen und ähnlichen Events", sagt Benoit Rivallant, President und CEO von Apollo Tyres.