In den vergangenen Wochen haben sich 25.000 ÖAMTC-Mitglieder in einer direkten Aktion an Ursula von der Leyen gewandt, um ihre Forderung nach einer weiterhin raschen Pannenhilfe zu bekräftigen. In persönlichen Briefen wurde die Kommissionspräsidentin dazu aufgefordert, auf EU-Ebene tätig zu werden und eine Verteuerung bzw. Verkomplizierung der Pannenhilfe für Konsumentinnen und Konsumenten zu verhindern.

"Wir haben damit ein unübersehbares Zeichen gesetzt. Umso mehr freut es uns, dass sich nun alle im Nationalrat vertretenen Parteien gemeinsam dazu bekannt haben, dem Datenmonopol der Auto-Hersteller entgegenzutreten." Dies erklärte Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs. Damit sei der österreichische Standpunkt klar definiert und die EU müsse aufzeigen, wie sie mit dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger umzugehen gedenkt. Dies gelte auch für die neue Kommission.

Wahlfreiheit bei Wahl der Werkstätte sei wichtig

Mag. Johann Kopinits, Mitarbeiter in der ARBÖ-Rechtsabteilung, stellt fest, dass die herkömmlichen Regelungen im Daten- und Onlinebereich für den Fahrzeugbereich nicht ausreichend sind. Im Gegensatz zu Computern und Smartphones seien Fahrzeuge in höchstem Maße sicherheitsrelevant. Insofern sei die Schaffung sektorspezifischer Regelungswerke erforderlich. Der freie Datenzugang für Pannendienste und freie Werkstätten sollte dabei als Grundprinzip stets gewährleistet sein.

Peter Weidinger, Sprecher der ÖVP für Konsumentenschutz, betont die Wichtigkeit der Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten in Bezug auf die Werkstättenwahl im Falle eines Reparaturbedarfs ihres Autos. Dies sei eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass der Markt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer offen bleibt. „Daher muss auch der offene Zugang zu den jeweiligen Daten des Autos garantiert werden – ohne unnötige Beschränkungen durch die Automobilhersteller”, so Weidinger.