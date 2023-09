Das Russland-Geschäft des schwedischen Fahrzeugherstellers Volvo geht in neue Hände über. Die russischen Vermögenswerte gehen an einen einheimischen Investor, wie das russische Industrie- und Handelsministerium mitteilte. Mit dem neuen Eigentümer sei auch ein inländischer Partner für die weitere Entwicklung der Produktion am Standort Kaluga südlich von Moskau gefunden worden.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Zwar nannte das Ministerium weder den neuen Eigentümer noch den inländischen Partner, doch dem staatlichen russischen Register für juristische Personen zufolge stehen die Vermögenswerte des Nutzfahrzeugherstellers unter der Kontrolle des Geschäftsmanns Igor Kim. Sein Partner im Automobilhandel, Alexei Sannikow, werde das Werk in Kaluga mit einer Kapazität von etwa 15.000 Lkw pro Jahr leiten. Kim reagierte bislang nicht auf Anfragen um Stellungnahme.

(APA/red.)