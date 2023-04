Magdalena Ebmer hat mit April 2023 die Leitung des Bereichs Commercial Operations bei der österreichischen Vertriebsgesellschaft des schwedischen Automobilherstellers mit Sitz in Wien übernommen und folgt damit Samuel Bucket, der mit Ende März das Unternehmen verlassen hat.

Die 34-jährige Vertriebsexpertin verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche. Sie startete bei BMW Frey in Salzburg im Bereich Aftersales, absolvierte berufsbegleitend ein Studium für Marketing- und Vertriebsmanagement mit Schwerpunkt Vertriebscontrolling und wechselte 2012 als Sales Executive in die BMW Niederlassung Wien, wo sie für die Marken BMW & Rolls-Royce verantwortlich war.



Im Mai vergangenen Jahres startete Magdalena Ebmer ihre Karriere bei Volvo Car Austria im Bereich Sales & Service Operations und übernahm durch ihr Engagement und ihre Branchenkenntnis eine Führungsrolle im Vertriebsteam.

"Mit Magdalena Ebmer haben wir uns im Management für eine Expertin der Automobilbranche entschieden, die sich durch einen kooperativen, engagierten und mutigen Arbeitsstil auszeichnet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Magdalena und ihrem Team in dieser für das Unternehmen so spannenden Zeit der Transformation. Als multidisziplinärer und performance-orientierter Team-Player wird sie die Kolleginnen und Kollegen nicht nur bei der Umsetzung der künftigen Geschäftsausrichtung maßgeblich unterstützen, sondern dabei auch eng und vertrauensvoll mit den österreichischen Volvo Partnern zusammenarbeiten", erklärt Melisa Seleskovic, Geschäftsführerin der Volvo Car Austria GmbH.

Als neuer Head of Commercial Operations ist Magdalena Ebmer Teil des Veränderungs- und Transformationsprozesses von Volvo in Österreich. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Melisa Seleskovic.