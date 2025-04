Verlorene Marktanteile in der Elektromobilität : Für mehr Wettbewerbsfähigkeit: 10-Punkte-Plan für Europas Autoindustrie

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die österreichische Kreditversicherung Acredia mahnt den europäischen Automobilsektor – ausgehend von einem gemeinsamen Bericht mit Allianz Trade – zu einem strategischen Kurswechsel. „Die Automobilindustrie ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Doch durch mangelnde Investitionen in Innovation und Elektromobilität drohen wir, unseren Vorsprung endgültig zu verlieren,“ so Acredia-Vorständin Gudrun Meierschitz. Was aus ihrer Sicht zu tun ist.