Die Regierung geht davon aus, dass die Herstellung einer Batterie in China 1,7- bis 3-mal mehr Treibhausgase verursacht als eine in Frankreich hergestellte Batterie. Auch die Herstellung eines Kleinwagens in China verursache 45 Prozent mehr klimaschädliche Gase als in Frankreich.

Aus ihrem Ziel, die europäische Autoindustrie vor der Konkurrenz aus China zu schützen, macht die französische Regierung kein Geheimnis. Vor knapp einem Jahr hatte Präsident Emmanuel Macron die Notwendigkeit betont, den Kauf von in Europa produzierten Elektroautos im Wettbewerb mit China und den USA zu fördern. Ende Mai sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, die EU müsse angesichts der Herausforderungen aus China und den USA ihre Muskeln spielen lassen, um ihre Industrie, ihre Attraktivität und ihre Arbeitnehmer zu verteidigen.

Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer kritisierte den französischen Schritt und warnte vor Folgen für Deutschland. "Was Frankreich macht, ist nach unserer Einschätzung offiziell den Handelskrieg gegen China auszurufen", sagte Dudenhöfer. "Nach der Ankündigung der Franzosen kann man erwarten, dass Brüssel in einigen Wochen zum Ergebnis kommt, dass Strafzölle ausgesprochen werden." In Deutschland stünden durch so einen Handelskrieg in der Automobilindustrie Tausende Jobs auf dem Spiel.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Die EU hat ihrerseits eine Untersuchung wegen staatlicher Unterstützung für Elektroautos aus China angekündigt. Der Preis dieser Autos werde durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt, was den europäischen Markt verzerre, hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesagt.

(APA/red.)