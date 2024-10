„Die Automobilwirtschaft ist Schlüsselindustrie und Leitbranche in Österreich“ – das halten der Arbeitskreis der Automobilimporteure, der WKÖ-Fachverband der Fahrzeugindustrie und das WKÖ-Bundesgremium Fahrzeughandel in ihrem gemeinsamen Positionspapier fest.



In diesem wird die Automobilwirtschaft als Leitbranche mit hoher Exportquote beschrieben, die hochinnovative Technologien und Produkte entwickelt, um die Dekarbonisierung des Verkehrssektors zu meistern. Das Auto sei für einen großen Teil der Bevölkerung unverzichtbarer Bestandteil des Alltags, 60 Prozent der Erwerbstätigen würden mit dem Auto zur Arbeit pendeln. Die Branche sehe sich aber mit "enormen Herausforderungen" konfrontiert – diese reichten vom Umstieg auf alternative Antriebe bis hin zu neuen Vertriebskonzepten in einem sich verändernden Umfeld.