ZKW und die ÖAMTC Fahrtechnik arbeiten eng bei der Ausbildung der Instruktor:innen zusammen. Im Februar und März veranstalten die Partner Lichttechnik-Schulungen für rund 160 ÖAMTC-Fahrtechnik-Instruktor:innen aus ganz Österreich direkt bei ZKW am Standort in Wieselburg. Die Inhalte der Trainings umfassen u.a. die neuesten Scheinwerferentwicklungen und -technologien (etwa blendfreies Fernlicht), Komplexität der Fahrzeugbeleuchtungen, korrekte Scheinwerfereinstellung, internationale gesetzliche Anforderungen und die Zukunft der Lichtsysteme. „Es freut uns sehr, dass wir als ZKW mit den ÖAMTC-Schulungen einen wesentlichen Beitrag zur Fahrsicherheit leisten“, meint Dr. Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group GmbH.



Unter dem Motto „Lernen Sie die neuesten Scheinwerfertechnologien direkt bei ZKW kennen“ veranstalten der Wieselburger Premium-Lichtsystemehersteller und der ÖAMTC Fahrtechnik gemeinsame Trainings. Die ganztägigen Kurse bestehen aus jeweils einer dreistündigen Theorieeinheit am Vormittag, vorgetragen von den ZKW-Technikexpert:innen Michaela Miedler und Christian Knobloch. Am Nachmittag können sich die Teilnehmer:innen bei einer Werksführung ein Bild von der Scheinwerferproduktion am Standort Wieselburg machen. Roland Frisch, Chefinstruktor PKW der ÖAMTC Fahrtechnik, erklärt den Mehrwert: „Unsere Instruktor:innen besuchen regelmäßig Schulungen, damit sie den Teilnehmer:innen der Fahrtechnikkurse genau erklären können, was ein Auto heute alles kann. Wir wollen gemeinsam mit ZKW das Thema Scheinwerfer und Lichttechnologien beleuchten. Die meisten Konsument:innen wissen nicht, welche Technologien in ihrem Fahrzeug stecken, welche Möglichkeiten diese bieten und wie man sie richtig bedient.“