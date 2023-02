Laut einer Blitzumfrage des ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) wurden in den letzten drei Monaten rund 430.000 Fahrzeugen durch die Autohersteller und Importeure in Deutschland wieder storniert. Von den teilnehmenden 884 Betrieben gaben 80 Prozent (708 Betriebe) an, von Stornierungen betroffen zu sein. Durchschnittlich wurden jedem dieser Betriebe in den letzten drei Monaten rund 37 Fahrzeugbestellungen storniert, in Summe rund 26.300 Fahrzeuge.