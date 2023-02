In Österreich wird die Wiesenthal Handel und Service GmbH nunmehr zu Merbag GmbH umfirmiert und unterstreicht damit auch ihren starken Fokus auf die Kernmarke Mercedes-Benz. Die Merbag-Gruppe blickt auf eine mittlerweile über ein Jahrhundert lange Tradition als Mercedes-Benz Partner zurück und setzt auch künftig das Hauptaugenmerk auf Premiumfahrzeuge und entsprechende Qualität ihrer Serviceleistungen. „Qualität, Ehrlichkeit und Kompetenz zählen zu unseren Kernwerten. Wir als Merbag schaffen die Basis für ein ganzheitliches Kauferlebnis und höchste Wertschätzung in unserer direkten Beziehung zu unseren Kunden. Dabei orientieren wir uns konsequent an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen unserer anspruchsvollen Klientel", so Martin Heger. "Der Markenname Merbag und der damit verbundene neue Auftritt sind die äußeren. Merkmale des Wandels. Digitalisierung, E-Mobilität und Nachhaltigkeit sind die Themen, die uns darüber hinaus bewegen und auch in Zukunft beschäftigen werden."