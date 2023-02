Neue Funktionalität in der Navigation Google Maps zeigt künftig neben der schnellsten Route auch die kraftstoffsparendste Route an, falls diese nicht bereits die schnellste ist. Auf einen Blick können User die relative Kraftstoffersparnis und den Unterschied in der geschätzten Ankunftszeit zwischen den Routen sehen und die am besten geeignete auswählen. Die Funktion bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung ein und hilft so, den potenziellen Kraftstoffverbrauch zu optimieren.

In den Einstellungen können Nutzerinnen und Nutzer jederzeit anpassen, ob sie immer die schnellste Route wählen möchten, oder ob sie kraftstoffsparende Routen bevorzugen, wenn die Ankunftszeit ähnlich ist.Ein aktuelles Beispiel für Österreich zeigt, dass bei einer Fahrt von knapp 30 Minuten von Niederösterreich nach Wien mit dem neuen Routenvorschlag von Google Maps sieben Prozent Treibstoffersparnis bei einer längeren Fahrtzeit von nur einer Minute möglich ist. Dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz wird geschätzt, dass kraftstoffsparende Routen auf Google Maps das Potenzial haben, weltweit über eine Million Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr zu vermeiden.