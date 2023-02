"Wir als Autobahnbetreiber versuchen, mit diesen Maßnahmen Verbesserungen zu erzielen, aber den Faktor Mensch können wir nicht beeinflussen" sagt Asfinag-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner. Es zeigt sich nämlich leider meistens, dass die meisten Falschfahrten auf gravierendes Fehlverhalten zurückzuführen sind. Neben der Aussage, man habe umdrehen müssen, "weil es das Navi so angesagt" habe, ist die "Fahruntüchtigkeit" aufgrund von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder auch generelle Verwirrtheit der häufigste Auslöser von Falschfahrten.

Bei nur etwa zehn Prozent der Geisterfahrer-Meldungen wird der Fahrer übrigens auch sichtbar. Und in fast allen Fällen zeigte sich, dass die Lenkerin oder der Lenker betrunken oder aus anderen Gründen beeinträchtigt und somit fahruntauglich war. Das jüngste Beispiel ist so gesehen typisch: Vier Personen waren in einem Pkw auf der S 6 in der Steiermark Richtung Wien unterwegs, aber eben auf der falschen Richtungsfahrbahn – alle vier kamen von einem Skiurlaub und waren alkoholisiert. Zum Glück ist hier nichts passiert.