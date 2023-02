Was passiert, wenn zwei Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von jeweils 50 Stundenkilometern frontal zusammenprallen? Dr. Max Lang ist Experte für Crash-Tests bei Euro-NCAP und Fahrzeugsicherheit beim ÖAMTC und geht genau solchen Fragen auf den Grund. In unserem Automotive Talk Spezial gewährt der Experte spannende Einblicke in das Testen der Fahrzeuge sowie aktuelle Trends und Entwicklungen bei aktiver und passiver Sicherheit im Automobil. Dabei leisten die Testingenieure mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Fahrzeugsicherheit und spornen die Autoindustrie zu Höchstleistungen an. Schließlich will kein Hersteller wegen schlechten Abschneidens beim NCAP-Test in die Schlagzeilen kommen. Sicherheit ist damit im Marketing von Autos ein wesentlicher Aspekt geworden, der Innovationen in der Industrie vorantreibt. Ziel der meisten Automarken ist es, die begehrten fünf Sterne des NCAP-Tests zu erreichen und damit ein Höchstmaß an Fahrzeugsicherheit zu garantieren. Davon profitieren letztlich die Fahrzeuginsassen im Falle eines Unfalls. Aber nicht nur: denn inzwischen ist auch die Sicherheit vulnerabler Verkehrsteilnehmer, wie etwa das Verletzungsrisiko von Fußgängern außerhalb des eigenen Fahrzeugs, ein Kriterium bei den Crashtests. Und das Test-Prozedere entwickelt sich weiter. So steht inzwischen nicht mehr nur die passive Fahrsicherheit im Fokus, sondern es werden auch aktive Fahrerassistenzsysteme zur Vermeidung von Unfällen geprüft. Das mach Sinn, denn der sicherste Unfall ist schließlich jener, der gar nicht erst passiert.