Batteriebrände können aus unterschiedlichen Gründen entstehen, zum Beispiel durch einen Kurzschluss in der Zelle. Ein solcher kann verschiedene Ursachen haben, wie das Eindringen eines Fremdkörpers in die Zelle oder das Überladen der Batterie oder auch durch Deformierungen (beispielsweise im Zuge eines schweren Unfalls).

Ein Batteriebrand kann in der Regel nicht von außen gestoppt werden. Um den Brand einzudämmen wird die Batterie, soweit möglich, mit Wasser gekühlt, um die noch intakten Zellen zu retten und das Entzünden weiterer Zellen zu unterbinden. Gekapselte Batterien in Elektrofahrzeugen sind jedoch schwierig zu kühlen, da das Eindringen von außen in die Batterie nicht möglich ist. Wird eine Temperaturanstieg in der Batterie festgestellt, wird das gesamte Fahrzeug in einem Container geflutet. Die erforderliche Kühlung kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

„Bis heute ereigneten sich nur sehr wenige Batteriebrände in Elektrofahrzeugen nach einem Unfall. In diesen Fällen war eine Flutung der Batterie notwendig. Die permanente Weiterentwicklung der Zellen und die hohen Qualitätsstandards bei der Herstellung gewährleisten gemeinsam mit einem effektiven Batterieüberwachungssystem im Fahrzeug durch das Batteriemanagement einen sicheren Betrieb von Elektrofahrzeugen", erklärt Klejna.