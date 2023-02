Das „Marco-Polo-Modul“ mit serienmäßiger Bett- und optionaler Kücheneinheit für Fond bzw. Heck ist ab Ende des Jahres bei den Mercedes‐Benz Händlern erhältlich. Erstmals zu sehen ist die neue T‐Klasse mit Marco-Polo-Modul auf dem Mercedes‐Messestand in Halle 16 auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vom 27. August bis zum 4. September 2022. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 folgt zudem ein vollständig integrierter Micro-Camper auf Basis des Mercedes-Benz Small Vans. Damit steigt Mercedes verstärkt in das Segment der Micro-Camper ein.