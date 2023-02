Die iON-Produkte werden ab Marktstart in Größen zwischen 18 und 22 Zoll zunächst in drei Varianten angeboten: in Europa ab Mai 2022 als Sommerreifen Hankook Ventus iON S und ab September 2022 auch für die kalte Jahreszeit als Hankook Winter i*cept iON. Auf der Reifen-Fachmesse ist ebenfalls die verbesserte Version des preisgekrönten Winter i*cept RS2, der Winter i*cept RS3, zu sehen. Unter anderem wurde die Laufleistung im Vergleich zum Vorgängermodell um zehn Prozent erhöht. Zusätzlich bietet der Reifen eine weiter verbesserte Bremsleistung auf nasser Fahrbahn. Erstmals in Europa zu sehen ist die jüngste Variante des luftlosen Konzeptreifens i-Flex, den das Unternehmen Anfang des Jahres auf der Leitmesse CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas, USA vorgestellt hat. Das komplettiert das Trio der Hankook-Premieren. Weitere Highlights sind der Ultra-Ultra-High-Performance Pneu Ventus S1 evo Z sowie Ausschnitte aus dem modernen Lkw- und Trailerreifen Line-up. Die im letzten Jahr vorgestellten SmartFlex AH51 und SmartFlex DH51 komplettieren neben runderneuerten Alphatread-Profilen den Hankook-Messeauftritt.

Besucher finden den Hankook-Messestand in Halle 8.1 Gang C040/Gang D049.