Die Befragungen mit Fuhrparks und Dienstwagenfahrern in Deutschland würden viele Bestrebungen zeigen, den Mobilitätsmix offen zu gestalten, so Behringer. Die Einführung von Mobilitätsbudgets führe bei dem einen oder anderen Fuhrpark zwar zu einer Reduktion, doch auch wenn die Dienstwagenberechtigten in Erwägung ziehen, ob für Sie ein Fahrzeug noch infrage kommt oder ob man nicht über andere Mobilitätsformen seinen Bedarf abdecken kann, gibt es diese Überlegungen ebenso stark bei den privaten Konsumenten. In Zeiten von Home-Office ohne große Pendelzeiten überlegen viele, ob ein Zweitwagen im Haushalt noch Sinn macht.