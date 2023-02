im Report "Brand Finance Automotive Industry 2022" wurden auch die am stärksten wachsenden Automvermieter am Markt erhoben. Der internationale Mobilitätskonzern Sixt steigert seinen Markenwert rasant und mischt damit den Bereich Autovermietung auf. Mit einer Steigerung von über 115 Prozent im letzten Jahr und mehr als einer Verdreifachung des Markenwerts seit 2017, ist Sixt die am schnellsten wachsende Autovermietungsmarke der Welt im Report. "Sixt entwickelt sich vom europäischen Autovermieter deutscher Herkunft zu einem globalen Anbieter von Mobility-Lösungen. Auch dank einer starken internationalen und konsequent kundenorientierten Wachstumsstrategie sowie der Digitalisierung seiner Produkte hat Sixt den Markenwert in den vergangenen fünf Jahren um 265 Prozent gesteigert", betont Ulf-Brün Drechsel. Ebenso ein wichtiger Faktor: Sixt kam der Nachfrage an Elektromobilität nach und hat in vielen Städten Europas und Großbritanniens ein neues Angebot an Elektrofahrzeugen mit aufgenommen.