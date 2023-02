Firmenwagen : Warum auch im Homeoffice Schäden bei Firmenwagen auftreten

Es klingt zunächst absurd: Im Homeoffice wird der Firmenwagen zwar nicht bewegt, doch es entstehen dennoch nicht selten kostspielige Schäden am Fahrzeug. An was das genau liegt, hat sich der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan Deutschland angesehen.