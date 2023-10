Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht – und vor allem, wie viele neue Fahrzeuge in diesem Jahr wieder auf den Markt gerollt sind. Allen voran natürlich die Modelle mit alternativen Antrieben so wie die nach wie vor beliebten SUVs. Wobei die Grenzen hier zunehmend verschwinden. Oft ist die Zuordnung gar nicht mehr so einfach, weil einige Modelle verschiedene Fahrzeugklassen in sich vereinen. Sei es ein Kompakt SUV, ein Crossover SUV und einige mehr – die Bezeichnungen werden immer mehr und verwirrender.

Unser Team hat in den letzten Wochen jene Fahrzeuge ausgewählt, die unserer Meinung nach in die jeweiligen Rubriken passen. In insgesamt fünf Kategorien können Sie Ihren Favoriten nach vorne bringen. Auf dem täglichen Weg ins Office oder auch auf Langstrecken gibt es die unterschiedlichsten Anforderungen, die wir an unseren fahrbaren Untersatz stellen. Auch wenn das Thema Homeoffice nach wie vor für viele eine Selbstverständlichkeit ist, verbringt ein großer Teil von uns wahrscheinlich mehr Zeit im Automobil, als sonst wo. Umso wichtiger ist es, hier die richtige Entscheidung zu treffen.

Wie immer soll bei dieser Wahl nicht nur der praktische, sondern auch der emotionale Aspekt eine Rolle spielen. Aber wie immer entscheiden Sie, wer die Front vorne haben wird. Wir sind wieder sehr gespannt und freuen uns auf eine erneut rege Teilnahme. Das Gewinnspiel findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Teilnahmeschluss ist der 31.1.2024.

In insgesamt fünf Kategorien werden die Gewinner für die Auszeichnung Fleetcar of the Year 2024 ermittelt. Die Ergebnisse werden in der Ausgabe 1/2024 der Zeitschrift "firmenwagen" veröffentlicht.