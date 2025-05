Den Zeichen der Zeit folgend, hat sich Volkswagen Nutzfahrzeuge nicht in eines der unzähligen Bulli Events eingemietet, sondern ein eigenes Geburtstagsevent am Salzburgring inszeniert und somit quasi ein beliebtes Startup kreiert. 200 Tickets waren bereits am Caravan Salon in Düsseldorf an die Fangemeinde vergeben worden, weitere 300 gingen an vorwiegend lokale Bulli Eigner. Wobei lokal in diesem Fall nicht nur Österreich, sondern auch Norditalien, Bayern und die Schweiz umfasst hat.