Der Grund für die Verschiebung ist die aktuelle Situation in Europa. Der neue Termin, den Volkswagen Nutzfahrzeuge bekannt gegeben hat, sind die Tage von 23. bis 25. Juni 2023. Lars Krause, Markenvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge für Vertrieb und Marketing: „Das VW-Bus-Festival ist auf allen Social-Media-Kanälen der Community ein großes Thema, der Zuspruch ist gigantisch. Wir können darum die Enttäuschung der Bulli-Fans über die Verschiebung verstehen. An dieser Stelle möchten wir aber um Verständnis für unsere Entscheidung bitten. Heute weiß noch niemand, wie die Situation im Juli aussehen wird. Wir möchten jedoch kein Fest feiern, wenn Krieg in Europa herrscht und geflüchtete Menschen in Hannover ankommen und versorgt werden müssen.“ Die niedersächsische Landeshauptstadt sei derzeit zentraler Anlaufpunkt für Geflüchtete in Niedersachsen.