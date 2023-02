Die E-Tankstellen der Welser Doppler Gruppe befinden sich auf Expansionskurs. Das Unternehmen eröffnet unter der Marke Turmstrom die erste Stromtankstelle an der Turmöl Station in Straßburg und ermöglicht damit erstmals High Speed-Ladegeschwindigkeit im Kärntner Gurktal. Und dsie ist täglich rund um die Uhr geöffnet. Der Vorteil ist, dass die E-Fahrzeuge an High-Speed-Ladestationen aufgeladen werden können. Dadurch verkürzt sich die Wartezeit der Kunden wesentlich.



Bernd Zierhut, Geschäftsführer Doppler Gruppe, erklärt: „Das Laden ist über zwei CCS-Ladepunkte möglich, die bis zu 150 kw Ladeleistung liefern. Somit kann in zirka zwanzig Minuten der Akku eines E-Autos von 20 auf 80 Prozent geladen werden.“ Zusätzlich ermöglicht das Ladeverwaltungssystem von Smatrics eine komfortable Bezahlung je nach Belieben mit QR-Code und Kreditkarte, Smatrics-App oder per Smatrics-Ladekarte bzw. Ladekarten aus dem Partnernetzwerk von Smatrics.



„Elektromobilität muss flächendeckend gedacht werden. Sie soll kein alleiniges Phänomen urbaner Gebiete sein. Daher setzen wir mit unseren Turmstrom-Tankstellen in ländlichen Regionen bewusst Akzente“, sagt Franz Joseph Doppler, Geschäftsführer Doppler Gruppe. In diese Strategie reiht sich die aktuelle Eröffnung der ersten E-Tankstelle am Turmöl-Standort in Straßburg nahtlos ein. „Mit der zentralen Lage an der Gurktal Straße B93 bietet die Tankstelle eine sehr gute Erreichbarkeit für all unsere Kunden – und das rund um die Uhr!“, freut sich Doppler. Auch Franz Pirolt, Bürgermeister von Straßburg, ist erfreut: „Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Straßburg bin ich der Firma Doppler und vor allem unserem Hubert Putz sehr dankbar für diese Initiative zur Verbesserung der Infrastruktur in Straßburg. Es ist definitiv eine Investition in die Zukunft!“