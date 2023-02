Die Investition, die über den hauseigenen Volvo Cars Tech Fund getätigt wird, gibt Volvo Cars die Möglichkeit, gemeinsam mit StoreDot neue Batterietechniken zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit Volvo Cars will StoreDot die Markteinführung seiner Entwicklung beschleunigen – ein Start der Serienproduktion wird für das Jahr 2024 angestrebt.



Die Batterieentwicklung von StoreDot konzentriert sich auf eine spezielle Silizium­-Anoden-Technik und die damit verbundene Softwareintegration. Ziel ist die Entwicklung einer extrem schnellen Ladetechnik. Dies deckt sich mit dem Ziel von Volvo, Elektroautos mit größerer Reichweite, kürzeren Ladezeiten und geringeren Kosten zu entwickeln. Man fühlt sich nämlich als erster Automobilkonzern zur vollständigen Elektrifizierung verpflichtet und will ab 2030 nur noch reine Elektroautos verkaufen. Bereits 2025 soll die Hälfte des weltweiten Absatzes aus reinen Elektroautos bestehen.



Das im vergangenen Jahr angekündigte Joint Venture mit Northvolt etwa konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Batteriezellen für die nächste Generation von Elektroautos von Volvo und Polestar. Im Rahmen der Investition von rund 30 Milliarden Schwedischen Kronen in das Joint Venture errichten die beiden beteiligten Unternehmen ein gemeinsames Forschungs-­ und Entwicklungszentrum sowie ein Batterieproduktionswerk in der Region Göteborg, um den Weg für die ehrgeizige Elektrifizierungsstrategie von Volvo zu ebnen. Insgesamt werden in diesem Zuge über 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Volvo ist also dran.



„Wir wollen der schnellste Transformator in unserer Branche sein, und der Tech Fund spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Partnerschaften mit zukünftigen Technologieführern“, sagt Alexander Petrofski, Leiter des Volvo Cars Tech Fund. „Unsere Investition in StoreDot passt perfekt zu diesem Ansatz, das Engagement des Unternehmens für Elektrifizierung und CO 2 -­freie Mobilität entspricht unserem eigenen. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit zu einem Erfolg für beide Seiten zu machen und diese bahnbrechende Technik auf den Markt zu bringen.“