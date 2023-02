Um den Erfolgslauf fortzusetzen, erweitert vibe das schlagkräftige Team mit zwei weiteren, erfahrenen Automotive-Experten. Martin Rada und Chris Schrötter steigen in das Cockpit der Geschäftsführung ein und bringen vibe auch über den Grenzen auf die Überholspur. Der ausgewiesene Automotive-Experte Rada bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung (u.a. LEVC Europe, Renault/Dacia Group, vive la car, etc.) in der Branche mit und hat bereits erfolgreich mehrere Internationalisierungen gemanagt. Rada betont: „Wir wollen mit vibe den Automarkt neu denken und sortieren. In der Mobilitätsbranche findet derzeit in ganz Europa ein gewaltiger Umbruch und ein nachhaltiges Umdenken statt. Quasi: Weniger Verbrauch, mehr gute vibes. Fuhrparkbetreiber möchten unabhängig von fossilen Kraftstoffen werden und dafür sind wir mit unseren E-Auto-Abo-Modellen der ideale Partner. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Wir schauen uns deshalb derzeit andere Märkte sehr genau an und haben eine starke Roadmap für die kommenden Monate.“