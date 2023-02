Camper : Volkswagen präsentiert alle Modelle des VW California

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) präsentiert auf dem 61. Caravan Salon in Düsseldorf seine gesamte Reisemobilflotte mit den neuesten Ausstattungsvarianten – vom Caddy bis zum Grand California. Auf dem Stand in Halle 16 – D52 sind sieben „Ab Werk“-Reisemobile zu sehen. Neben den Fahrzeugen präsentiert VWN auch die überarbeitete Version der Smartphone-App „California on Tour“ in der Version 3.0.