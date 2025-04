In ihrer neuen Funktion als Markenleiterin Volkswagen PKW wird Gudrun Zeilinger direkt an Porsche Austria GF Wilfried Weitgasser berichten. Die 53-Jährige ist bereits seit 2002 in der Porsche Holding tätig und übernahm dort verschiedene Tätigkeitsbereiche: Sie begann als Leiterin Marketing und Produktmanagement von Seat, übernahm 2015 zuerst die Marketingleitung von „Das Weltauto“, bevor sie ab 2019 ebendort die Markenleitung verantwortete. Mit Juni 2023 kam die gebürtige Welserin zur Marke Volkswagen PKW als Leiterin für Vertrieb und Marketing. Nun steht mit der Übernahme der Markenleitung der nächste Schritt an.

Gudrun Zeilinger verfügt als Marketingexpertin über umfangreiche Kenntnisse der Automobilbranche. Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit ist sie seit 2012 Trainerin für Erwachsenenbildung am BFI in den Bereichen Marketing, Online-Marketing, Mediaplanung und als Lehrbeauftragte in der Lehrlingsausbildung. Aktuell absolviert sie die Ausbildung zum Digital MBA an der TU Wien.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt die frisch gekürte VW-Markenleiterin und fügt an: „Volkswagen ist seit Jahrzehnten die erfolgreichste Marke in Österreich und ein wesentlicher Treiber der Transformation in die elektrische Mobilitätswelt – das macht das Ganze nochmals herausfordernder und spannender. Den erfolgreichen Weg meines Vorgängers werde ich fortsetzen und den Herausforderungen der Zukunft mit einer noch engeren Verschmelzung von Marketing und Vertrieb begegnen.“

