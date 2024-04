Mit einem umfassenden Hintergrund in Marketing und Kommunikation bringt Kroker eine Fülle von Erfahrungen in ihre neue Position bei Stellantis Austria ein. Vor ihrem Wechsel zu Stellantis Austria hatte sie, Absolventin der WU Wien sowie der IMC Krems, verschiedene Positionen bei FCA Fiat Chrysler Automobiles sowie zuletzt bei Woom im Retail und Event Marketing inne. „Wir sind überzeugt, dass Kristina Kroker mit ihrer Expertise und ihrem Engagement eine starke Persönlichkeit in unserem Kommunikationsteam sein wird. Ihre Erfahrung in der Mobilitätsbranche und ihre Fähigkeit, effektive Kommunikation zu entwickeln und umzusetzen, werden für Stellantis Austria von hohem Wert sein“, so Christoph Stummvoll, Manager Communication Stellantis Austria erfreut.