Valeska Haaf wechselt zu Renault Österreich von Scania Österreich, bei der sie zuletzt im Bereich Marketing & Kommunikation tätig war. Tizian Ballweber, Spezialist für Produkt-PR, wird an sie berichten und weiterhin Ansprechperson für den Testfuhrpark sein. Valeska Haaf tritt die Nachfolge von Dr. Karin Kirchner an, die weiterhin als Direktorin Kommunikation für Renault Suisse SA tätig sein wird. Die diplomierte Betriebswirtin begann ihre Karriere in der Automobilbranche als Produktmanagerin bei Mitsubishi Motors Deutschland. Danach sammelte sie wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Produktmarketing und After Sales Marketing bei Hyundai Motor Europe in Deutschland und als Head of Product & PR bei Hyundai Import in Wien. Es folgte ein Jahr als PR-Sprecherin für Digital Industries bei der Siemens AG Österreich in Wien, bevor sie zur Scania Österreich wechselte.