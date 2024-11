Im Rahmen der Bewertung wurden sowohl der Service für Interessenten als auch für Bestandskunden getestet. Insgesamt 225 Anfragen wurden von den Testern per Telefon, E-Mail, Chat und über Social Media-Kanäle an die Customer Excellence- und Telesales-Teams von UTA Edenred gerichtet. Dabei wurden die Erreichbarkeit des Services, die Kompetenz der Mitarbeiter, die Qualität der Gespräche sowie die zwischenmenschliche Ebene der Kontakte bewertet. Zusätzlich flossen die Benutzerfreundlichkeit und der Informationsgehalt der Website und des UTA Kundenportals in die Gesamtbewertung ein.



„Die Qualität des Kundenservice ist ein entscheidendes Kriterium, mit dem sich Unternehmen von Wettbewerbern abheben können“, sagt Anke Laukötter, Head of Customer Excellence bei UTA Edenred. Die Auszeichnung „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ wird seit 2007 jährlich von der Armonia Deutschland GmbH verliehen und inzwischen in sechs Ländern vergeben. Die Tests werden von der AC Süppmayer GmbH durchgeführt, einem Spezialisten für Mysterytests und Qualitätsprüfung im Kundenservice.