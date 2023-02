Noch immer befürchten 63 Prozent der Befragten, dass die Reichweite eines E-Autos zu gering ist, obwohl aktuell die meisten Hersteller Modelle anbieten, die mittlerweile mehr als 400 Kilometer schaffen. Weitere 46 Prozent glauben, dass sie zu viel Zeit beim Laden eines E-Autos verlieren würden, obwohl die meisten Firmenfahrzeuge lange Stehzeiten am Firmengelände oder in privaten Garagen haben, während derer problemlos geladen werden kann. Überdies können bereits viele E-Autos an Schnellladestationen in zehn Minuten zumindest 100 Kilometer Reichweite nachladen.



Für Renato Eggner, Geschäftsführer von RLFPM, sind diese Antworten zu den Bedenken der Kunden sehr aufschlussreich: "Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung mit der Elektromobilität und zigtausenden elektrischen Firmenfahrzeugen, die wir auf die heimischen Straßen bringen durften, können wir die allermeisten Bedenken anhand unserer Daten entkräften."



Auch für Alexander Schmidecker, CEO von Raiffeisen-Leasing, ist klar, dass es nur sinnvoll ist Elektromobilität weiter auszubauen, wenn die heimischen Unternehmen auch ganzheitliche Konzepte entwickeln, wie die Fahrzeuge umweltfreundlich geladen werden können. "E-Mobilität kann nur dann einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, wenn sie mit grünem Strom betrieben wird. Und hier gehen wir als Raiffeisen-Leasing einen wichtigen Schritt weiter und begleiten heimische Unternehmen bei der Planung und Finanzierung von PV-Anlagen und Ladeinfrastruktur am eigenen Firmengelände."