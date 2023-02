Die durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Spritpreise könnten einer Studie zufolge der noch verhaltenden E-Mobilität in Deutschland einen Schub verleihen. Demnach besteht aktuell in jedem achten Haushalt (12 Prozent) die Überlegung, sich in den kommenden zwei Jahren ein Elektroauto anzuschaffen, wie der Digitalverband Bitkom zu einer Umfrage unter 1.000 Personen mitteilte. Im Jänner - also vor dem Krieg - lag dieser Anteil bei zehn Prozent.

Für acht Prozent gehen die Überlegungen zum Kauf eines E-Autos auf das teurere Tanken zurück, für 15 Prozent spielten die höheren Benzinpreise zumindest teilweise eine Rolle. Bei 71 Prozent bestand die Überlegung zum Kauf bereits vorher.