Vordere Bremsleuchten signalisieren entgegenkommenden und bis zu einem gewissen Grad auch sich seitlich nähernden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, ob ein Fahrzeug abbremst (bzw. ob ein stehendes Fahrzeug anfahren könnte, wenn dessen Bremslicht erlischt). „Dieses visuelle Signal kann die Reaktionszeit der anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer deutlich reduzieren“, sagt Ernst Tomasch. „Dadurch verringert sich der Anhalteweg und letztlich die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls.“

Da bislang Fahrzeuge mit vorderen Bremsleuchten nur im Rahmen eines Feldversuches in der Slowakei im realen Straßenverkehr unterwegs sind, mussten die Forschenden auf eine Kombination aus Unfallrekonstruktion und -simulation zurückgreifen. Dazu haben sie 200 Pkw-Unfälle an österreichischen Straßenkreuzungen herangezogen, die in der Central Database for In-Depth Accident Study (CEDATU) erfasst sind.

Zunächst wurden die Abläufe aller Unfälle im Detail rekonstruiert. Anschließend simulierten die Forschenden das Geschehen erneut und unterstellten dabei, dass die von nachrangigen Straßen kommenden Fahrzeuge mit einer vorderen Bremsleuchte ausgestattet waren. Wenn die vordere Bremsleuchte für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der Vorrangstraße sichtbar war, wurde in der Simulation eine schnellere Reaktion angenommen, infolge dessen sich der Anhalteweg reduzierte. Aus den Unterschieden zwischen realen Unfällen und Simulationen schlossen die Forschenden auf den unfallpräventiven Effekt.