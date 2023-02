Dazu muss man zwei Dinge sagen: der bZ4X ist das erste Fahrzeug der neuen Submarke „bZ“, bZ steht für „Beyond Zero“ und widmet sich dem umfassenden Thema Elektromobilität. In den nächsten Jahren folgen weitere Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb in verschiedenen Fahrzeugklassen. Gleichzeitig wurde letztes Jahr von Akio Toyoda verkündet, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt ausschließlich emissionsfreie neue Modelle vermarktet werden. Genauer bedeutet das für Lexus das Jahr 2030 in Westeuropa, für Toyota 2035. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass es sich ausschließlich um rein batterieelektrische Fahrzeuge handeln wird. Toyota steht für ein großes Maß an Technologieoffenheit. So wird unter anderem das Thema Wasserstoff eine Rolle spielen. Prinzipiell entspricht es also der Tatsache, dass Toyota ab 2035 nur mehr emissionsfreie Fahrzeuge auf den Markt bringen wird. Bis dahin werden wir noch den Toyota Corolla Cross einführen. Ein sehr spannendes Fahrzeug sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, welches in Österreich eine hohe Relevanz haben wird. 2023 folgt im ersten Quartal ein Facelift vom Corolla.