Motorsport : Tiroler Racer: erfolgreicher Start in die Suzuki Cup Saison

Valentina Mayr vertrat ihren Bruder Maximilian Mayr für das "Autopark Racing Team" in Ungarn - mit Erfolg. Von 6. bis 8. September geht sie in Tschechien erneut an den Start.