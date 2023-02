Beurteilt wurden von einer fachkundigen Jury unter anderem der künstlerische Ausdruck, die Performance, Groove, Energie und Freude, Idee und Kreativität und herausragende Leistungen. "Über 250 Kinder und Jugendliche aus Österreich und Bayern haben an vier Tagen in der Mooncity Salzburg ihr großes Talent vor einer vierköpfigen Jury unter Beweis gestellt. Die Finalistinnen und Finalisten stehen demnächst fest. Mit dem Talente Contest ‚Zeig Dein Talent‘ wollen wir Kindern und Jugendlichen Mut machen und sie dabei unterstützen, ihr Talent zu zeigen, indem wir ihnen eine Bühne bieten", so Dirigentin Elisabeth Fuchs.



Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer Porsche Austria, zeigt sich über diese Initiative erfreut: "Die Mooncity ist ein Ort des Dialogs und beschäftigt sich mit unserer Zukunft. Daher sind wir stolz, dass wir junge Künstlerinnen und Künstler bei uns begrüßen dürfen. Es ist beeindruckend, die Begeisterung bei den Auftritten der jungen Talente zu sehen. Mein Dank gilt insbesondere auch der Dirigentin der Philharmonie Salzburg Elisabeth Fuchs." Beim großen Finalkonzert am 24. Juni 2022 stehen die Preisträgerinnen und Preisträger mit der Philharmonie Salzburg im Amadeus Terminal 2 am Salzburger Flughafen auf der Bühne und zeigen vor Publikum ihr Können.