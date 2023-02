Bereits heute sind rund hundert Mitarbeiter von T-Systems vollelektrisch unterwegs. In den nächsten Jahren soll sich der Anteil von elektrischen Geschäftsfahrzeugen des Unternehmens auf nahezu 100 Prozent erhöhen. Damit reduziert T-Systems seine CO 2 -Emissionen um rund 1.000 Tonnen pro Jahr. Diese jährliche Einsparung entspricht zehn Prozent der aktuell verbleibenden Emissionen durch selbst erzeugte oder zugekaufte Energie.



Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems, sagt: „Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Strategie. Unsere elektrisch betriebenen Geschäftsfahrzeuge werden eine der größten gemanagten Elektroflotten in Deutschland bilden. So zeigen wir täglich auch auf den Straßen, dass wir es mit der Reduktion von CO 2 -Emissionen wirklich ernst meinen. Uns ist bewusst, dass dies eine Herausforderung für unsere Mitarbeitenden ist. Deshalb unterstützen wir sie mit einer größeren Auswahl an Autos und treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran.“



Mit dem Wechsel auf reine Elektro-Autos treibt T-Systems den Ausbau der Ladeinfrastruktur des Unternehmens voran. An sieben der zehn großen Standorte in Deutschland gibt es bereits Ladesäulen. Weitere Stromtankstellen sind an den anderen Standorten geplant und stehen dann für Mitarbeitende wie Kunden bereit.