In der Vergangenheit wurde angenommen, dass Plug-in-Hybride weitaus häufiger elektrisch gefahren werden, als es tatsächlich der Fall sei, kritisiert T&E Deutschland. Vergangenen Monat kündigte die deutsche Bundesregierung das Ende der Kaufprämie für Plug-in-Hybride an und räumte so ein, dass PHEVs keine Lösung sind, um Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die Steuervergünstigung für Dienstwagen mit Plug-in-Hybrid-Antrieb bliebe jedoch vorerst bestehen. Ein Drittel aller Plug-in-Hybride in Deutschland sind Dienstwagen. Diese sind für fast die Hälfte der Gesamtemissionen von Plug-in-Hybriden verantwortlich.