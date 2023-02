Als „Final Edition“ ist der Subaru BRZ ab 24. Jänner 2023 bei allen Subaru Partnern bestellbar. Die Final Edition des BRZ verfügt über einen 2,4-Liter-Boxer-Benzinmotor, dessen maximale Leistung bei 172 kW / 234 PS (bei 7.000 U/min) liegt. Ein maximales Drehmoment von 250 Nm steht bei 3.700 U/min zur Verfügung. Was den Antrieb betrifft, sticht der BRZ in der Subaru-Modellpalette heraus: er verfügt – sinnbildlich für den sportlichen Charakter des Fahrzeugs – über einen Hinterradantrieb. Übertragen wird die Kraft des Vierzylinder-Boxermotors auf die Hinterräder mittels eines manuellen 6-Gang-Schaltgetriebes. Der Subaru BRZ wurde auch in seiner inzwischen zweiten Modellgeneration von Beginn weg darauf ausgelegt, ein packendes Fahrerlebnis zu bieten. Dafür bringt er auch alle anderen Voraussetzungen mit: einen tiefen Schwerpunkt, wenig Gewicht, eine reaktionsschnelle Lenkung und ein konsequent fahrerorientiertes Cockpit.