Markus Wildeis: „Wir sind insgesamt gut aufgestellt. Wir und natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden profitieren von den Multi-Energy-Plattformen. Unser Marken setzen ihre starke Modelloffensiven fort und mit der neuen Marke Leapmotor setzen wir einen weiteren Impuls in der Elektromobilität. In Österreich beträgt der fahrende Bestand an Fahrzeugen von Stellantis Marken rund eine Million Stück. Viele davon sollten schon rasch erneuert werden. Und der Kaufvertragseingang ist nach wie vor sehr gut.

Ich sehe für uns großes Potential und bin für 2025 sehr optimistisch. Im Jahr 2025 wollen wir unseren eingeschlagenen Erfolgskurs fortsetzen. Gemeinsam mit unseren Retail- und Servicepartnern wollen wir die Kundenzufriedenheit weiter steigern. Ziel ist die Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit zu werden. Außerdem werden wir CO 2 -compliant sein, dafür ist es notwendig, dass 25 Prozent der verkauften Fahrzeuge reine Elektrofahrzeuge sind. Unser Ziel ist also ein 25 Prozent Elektroanteil im Verkauf.

Und unser drittes Ziel ist, bis Ende 2025 einen Gesamtmarktanteil (PKW+NFZ) von 15 Prozent zu erreichen. Die Rahmenbedingungen dafür wurden 2024 geschaffen. Jetzt geht es mit aller Kraft an die Umsetzung. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern als Stellantis Familie unsere Ziele erreichen werden.“