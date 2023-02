So bedeutet ein Auto für 77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher persönliche Freiheit. Ein Wert, der sich seit 2020 nicht verändert hat. Besonders stark ist diese Meinung bei alleine lebende Personen verbreitet (88 Prozent). Auch verbinden Frauen (80 Prozent) den fahrbaren Untersatz eher mit Freiheit als Männer (74 Prozent). Weitere Unterschiede ergeben sich im Bundesländervergleich: Wiener verbinden persönliche Freiheit am wenigsten mit dem Auto (72 Prozent), am meisten verbreitet ist dieses Denken in Niederösterreich und dem Burgenland (85 Prozent). Doch nicht nur Freiheit verbinden die Österreicherinnen und Österreicher mit dem Auto, auch der Spaßfaktor ist nicht zu unterschätzen. 75 Prozent geben an, dass Autofahren Spaß macht. Unter den Autofahrern, die der Meinung sind, auch in 10 Jahren noch ein eigenes Auto zu haben, sind es sogar 85 Prozent.