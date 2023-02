Die Wiener Digitalmarketing-Agentur 123Consulting holt beim Staatspreis Marketing 2022 des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort einen Stockerlplatz in der Kategorie „Digital Business“: Mit einem Best Case zu Österreichs größtem Mobilitätsclub ÖAMTC unter dem Motto „Maximize the Maximum“ sicherte sich 123Consulting einen Top-Platz unter den drei besten Marketingleistungen im Zeitraum 2019-2021. Am 20. Juni wurden die Finalisten und Gewinner im Rahmen einer Gala im Belvedere 21 durch das Bundesministerium prämiert. Eine hochkarätige Experten-Jury zeichnet dabei besonders innovative und strategische Marketingleistungen in Österreich aus.



„Gemeinsam mit dem ÖAMTC ist es uns gelungen, die gesamte Orchestrierung der Onlinekanäle zu bündeln und neue ÖAMTC-Produkte digital zu positionieren“, sagt 123Consulting-Geschäftsführer Harald Grabner und führt aus: „Trotz eines gesättigten Marktes zeigt der Ausbau der 360-Grad-Branding-Strategie, dass die Kunden im ÖAMTC-Club mittels individueller Customer Journey und direkter Touchpoints perfekt abgeholt werden können. Die datengetriebene Optimierung führte zur optimalen Ansprache und damit zu einem hervorragenden Kampagnenerfolg. Wir freuen uns, dass wir unter 165 Einreichungen von der hochkarätigen Jury zu einer der Top-3-Kampagnen in der Kategorie Digital Business gewählt wurden.“