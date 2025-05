Auf dem Areal des ehemaligen Standorts PIA St. Pölten Süd in der Mariazeller Straße 230 entsteht das neues Porsche Zentrum St. Pölten – das neunte Zentrum der Sportwagenmarke in Österreich. Die Porsche Inter Auto Gruppe entwickelt damit eine hochfrequentierte Adresse in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gezielt weiter.

Der neue Standort bietet laut Porsche ideale Voraussetzungen: St. Pölten liegt in einer wachstumsstarken Region mit hoher Dichte an Bestandskunden – und großem Potenzial für Neukunden. Gleichzeitig erweitert Porsche Inter Auto damit gezielt das Porsche Vertriebs- und Servicenetz zwischen Linz und Wien, was der Sportwagenmarke eine noch bessere Erreichbarkeit und Kundenbetreuung in ganz Niederösterreich ermöglichen soll.

„Mit dem neuen Porsche Zentrum St. Pölten bauen wir unsere Präsenz einer zentralen Region Österreichs weiter aus, und setzen unsere Wachstumsstrategie in prosperierenden Ballungsräumen des Landes konsequent weiter fort“, sagt Harald Feilhauer, Geschäftsführer PIA Österreich.