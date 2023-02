Veranstaltung : Sommerfest des Wirtschaftsbundes Wien mit Autobranche-Beteiligung

Gut besucht war das Sommerfest des Wirtschaftsbundes Wien im Springer-Schlössl in Wien-Meidling. Es waren auch Exponenten aus der Autobranche an diesem lauen Sommerabend vertreten und erfreuten sich an Gegrilltem, Erfrischungen und dem Networking.