Glück für Mietwagenfahrer: Nach den Rekordpreisen der vergangenen Monate lassen die Preise für Mietwagen wieder nach. Ein Mietwagen kostete in der Kalenderwoche 31 – von 1.8 bis 7.8.2022 – im Schnitt zwölf Prozent weniger als vier Wochen zuvor (Kalenderwoche 27). Unter den zehn meistgebuchten Destinationen ist der Preisrückgang in Kroatien am größten. Reisende zahlten dort bei einer Buchung für den Zeitraum der Herbstferien Anfang August 31 Prozent weniger als noch Anfang Juli. Pro Tag zahlten Verbraucher für einen Mietwagen in Kalenderwoche 31 im Schnitt 24,17 Euro.

Kroatien hat damit die niedrigsten Mietwagenpreise der beliebtesten Destinationen. Mit Spanien (minus 19 Prozent), Frankreich (minus 13 Prozent), USA (minus sieben Prozent) und Griechenland (minus sechs Prozent) werden Leihautos in weiteren beliebten Urlaubszielen wieder günstiger. Allein in Portugal lässt sich ein Anstieg der Mietwagenpreise für die Herbstferien feststellen. Ein Wagen kostet dort pro Tag 44,11 Euro in der Kalenderwoche 31. Damit liegt der Preis zwei Prozent über dem von vor vier Wochen.