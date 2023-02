Kommt es doch zu einem Einbruch, so ist ein ordnungsgemäß abgesperrtes Fahrzeug die Grundvoraussetzung für einen Versicherungsfall. Ist das sichergestellt, werden Schäden am Fahrzeug selbst (Karosserie, Türen, Fenster, Innenraum) von der jeweiligen Kaskoversicherung übernommen. Doch Vorsicht: Alle Gegenstände, die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, werden nicht durch eine Kfz-Versicherung gedeckt. Zusatzpakete einer Haushaltsversicherung können helfen, müssen aber nicht. "Viele Versicherungen sehen das wissentliche Zurücklassen von Wertgegenständen im Pkw als fahrlässig an und decken so etwas prinzipiell nicht ab", weiß Kos.

Ein Fahrzeugeinbruch sollte zudem immer mit Fotos und einer Liste von fehlenden oder beschädigten Gegenständen dokumentiert und der Polizei und Autoversicherung gemeldet werden, selbst, wenn der Tathergang keinen vollständigen Schadensersatz ermöglicht. Sollte es dennoch zum Äußersten kommen, bietet Lucky Car den Betroffenen eine starke Schulter - in 41 Filialen in ganz Österreich "Die Behebung von Versicherungsschäden aller Art gehört bei uns zum Alltagsgeschäft und unsere Kunden bleiben durch ein kostenloses Ersatzfahrzeug auch während der Reparaturzeit mobil", so Kos.