Ratgeber : So bewahren Sie ihr Autohaus vor dem Aus

Der Autohandel übernimmt eine ganz integrale Aufgabe. Dabei steht die persönliche Kundenbetreuung an oberster Stelle. Jedoch verfolgen viele Automobilhersteller, wohl auch aus Einsparungsgründen, verstärkt den Ansatz, ihr Händlernetz zu verkleinern. Gleichzeitig ist durch das Verbot des Verbrennungsmotors bis 2035 in Zukunft auch der Werkstattservice vieler Autohäuser gefährdet. Was sich dagegen tun lässt, verrät Automobil-Experte Sascha Röwekamp.