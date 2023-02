Mit dem Enyaq Coupé iV bringt Škoda zunächst sein Flaggschiff auf den österreichischen Markt, bevor das Portfolio mit Sportline, iV80 und iV 80 abgerundet wird. Das Enyaq iV Coupé RS ist zugleich das erste vollelektrische Modell der RS-Familie und bietet 220 kW (299 PS). Die 460 Nm Drehmoment beschleunigen das über zwei Tonnen schwere Fahrzeug kraftvoll, das Fahrverhalten ist agil. Statt einem Frunk in der Motorhaube nützt der Autohersteller den freien Platz für einen weiteren Motor an der Vorderachse und ermöglicht so den Antrieb beider Achsen. Der Allradantrieb bewegt das Enyaq Coupé iV RS auch bei steilen, kurvenreichen Straßenabschnitten effizient: Fahrspaß pur. Das Sportfahrwerk bügelt gut und bewies seine Qualitäten bei einer Spritztour durch die hügelige Toskana. Selbst bei Schlaglöchern zeigte sich das sportlich abgestimmte Fahrwerk überraschend gnädig. Die Batteriekapazität liegt bei einer Nettoleistung von 77 kWh (82 kWh brutto). Die Reichweite des RS-Modells soll an die 500 Kilometer betragen, abhängig von Faktoren wie dem Fahrverhalten, den Streckenbedingungen oder Außentemperaturen. Die Coupé-Ausführung iV 80x bietet 195 kW (265 PS) während die Variante iV 80 über einen Hinterradantrieb 150 kW (204 PS) aufbaut. Die kleinere Batterie leistet 58 kWh netto (62 kWh brutto).