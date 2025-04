Aber zurück zum neuen Enyaq bzw. Enyaq Coupé, der bei der Präsentation im Mittelpunkt stand. Er rollt wahlweise mit einer 63 bzw. 82 kWh Batterie und 204 bzw. 286 PS an den Start. Die Reichweiten liegen zwischen 433 und 585 km. Die Erwartungen liegen hoch.

„Wir haben im Bereich der E-Mobilität mit dem Enyaq einen Traumstart hingelegt: Der Enyaq wurde mit über 10.000 verkauften Einheiten seit seinem Marktstart in 2020 zum Bestseller in Österreich. Der neue Enyaq hat mit dem umfassenden technischen Update von 2024 und der aktuellen optischen Aufwertung nun alle Voraussetzungen, diese Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben,“ so Markus Stifter, Markenleiter Škoda Österreich. Die Markteinführung findet am 11. April statt, der Einstiegspreis liegt bei € 43.390,-.

