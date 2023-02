vjumi fleet basiert auf den Features der Telematik- und Kommunikationslösung vjumi. Zum Start hat Trainmobil 18 Flottenfahrzeuge für die deutschlandweite Anreise zu Kfz-Werkstätten, Großhändlern und Industrieunternehmen mit den vjumi-Adaptern verbunden. Die Fahrzeuginformationen wie Status und Standort sind nun im zentralen Dashboard von vjumi fleet einsehbar. Da Trainmobil über eine eigene Werkstatt für die Entwicklung von Werkstattwissen und Praxistrainings mit 20 Kfz-Meistern verfügt, spürt das Unternehmen die Vorteile von vjumi fleet sowohl aus Kunden- als auch aus Werkstattsicht: „Unsere Verwaltung kann die Flotte zentral und vorausschauend managen. Fehlermeldungen oder drohende Ausfälle erkennen wir aus der Ferne, bevor ein Schaden entsteht“, erklärt Elmar Wenzel, Geschäftsführer von Trainmobil. Auch die Inspektionsplanung und das Kilometermanagement vereinfacht vjumi fleet, denn die Fahrer-App hat auch ein digitales Fahrtenbuch. „Unser Unternehmen basiert auf Forschungsarbeit. Umso interessanter sind die datenanalytischen Einblicke, die vjumi fleet uns bietet. So können wir herausfinden, wie es um die Lebenszeit der Partikelfilter in unseren Diesel-Fahrzeugen bestellt ist. Teileverschleiß zu erkennen und durch rechtzeitige Reparatur größere Schäden zu verringern, sind wichtige Zukunftsthemen für uns. Mit der Einführung von vjumi fleet haben wir die Grundlage geschaffen, um unsere Flotte besser zu managen, aber auch, um uns als Unternehmen mit der On-Air-Auswertung technischer Daten zu beschäftigen“, so Wenzel abschließend.